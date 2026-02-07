Lucca anziana travolta e uccisa da un’auto | lotta per la vita l’amica indagato lo sconvolto conducente

Una donna di 70 anni è stata investita e uccisa ieri sera a Lucca. L’incidente è avvenuto in via Roma, e ora le forze dell’ordine indagano sul caso. L’amica della vittima, rimasta gravemente ferita, lotta tra la vita e la morte in ospedale. Il conducente dell’auto coinvolta era sconvolto e si trova sotto inchiesta. La comunità si stringe al dolore della famiglia della vittima, mentre si cerca di capire cosa sia successo in quei minuti fatali.

La tarda serata di ieri ha lasciato una profonda ferita nel cuore di Lucca, segnata da una tragedia che ha strappato la vita a una donna di 70 anni e ha gettato nello sconforto una comunità. Un incidente stradale, avvenuto lungo la via Romana intorno alle 19:30, ha visto un’auto travolgere due pedoni, causando un bilancio drammatico e aprendo una serie di interrogativi sulle dinamiche dell’accaduto. La vittima, identificata come una donna anziana, è deceduta sul colpo, mentre un’amica, di 66 anni, è stata trasportata in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale San Luca, dove lotta ancora per la vita.🔗 Leggi su Ameve.eu

