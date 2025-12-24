Bimbo scende dall' auto per fare pipì | camion travolge e uccide i genitori
Con le auto in coda per il traffico, ha chiesto ai genitori di poter scendere per fare pipì nella vegetazione vicino alla carreggiata. Qualche istante dopo, la tragedia si è consumata sotto gli occhi del piccolo, che ha visto morire i suoi genitori. Diego Fernando Suárez e Lina Marcela Díaz hanno. 🔗 Leggi su Today.it
