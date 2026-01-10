Dieci anni senza David Bowie artista camaleontico e totale

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, artista britannico noto per la sua capacità di reinventarsi e di attraversare diversi generi musicali e artistici. Con una carriera lunga oltre cinque decenni, Bowie ha lasciato un'impronta significativa nel mondo del rock e del cinema, collaborando con registi come Scorsese, Nolan e Lynch. La sua figura rimane un punto di riferimento per l’innovazione e la creatività.

Dieci anni senza David Bowie: il 10 gennaio 2016 moriva a New York all'eta' di 69 anni l'artista britannico dai mille volti, il cantante visionario che ha attraversato cinque decenni di rock ma anche l'attore che lavoro' con Martin Scorsese, Christopher Nolan e David Lynch. Ha lasciato un'eredita' complessa e multiforme che si estende alla moda, alla fotografia e al teatro: le canzoni capolavoro come 'Space Oddity', 'Starman' e 'Heroes', la capacita' di reinventarsi continuamente e le tante maschere, l'icona glam di Ziggy Stardust e l'eleganza algida del Duca Bianco. Un libro di Paul Morley, 'Oltre lo spazio e il tempo' edito da Hoepli, prova a raccontare Bowie per nuclei concettuali sottolineandone la capacita' di plasmare un linguaggio globale e di aprire nuove strade, un camaleonte sempre fedele al proprio timbro unico e originale.

