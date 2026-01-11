David Bowie dieci anni senza il Duca Bianco | di cosa è morto e perché Blackstar resta un testamento

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, artista britannico noto per il suo stile innovativo e la sua influenza nel mondo della musica. Morì il 10 gennaio 2016, a soli 69 anni, poco dopo aver pubblicato l’album Blackstar, considerato il suo testamento artistico. In questa occasione, si ripercorrono le cause della sua morte e il significato duraturo di questa opera nel suo percorso creativo.

La notizia arrivò come uno shock globale: David Bowie era morto il 10 gennaio 2016, appena due giorni dopo aver compiuto 69 anni e dopo l'uscita del suo ultimo album, Blackstar. Per il mondo della musica e della cultura non fu soltanto la perdita di un artista, ma la fine di una delle voci più visionarie del Novecento. Solo allora si seppe che Bowie combatteva da circa 18 mesi contro un cancro al fegato, affrontato lontano dai riflettori, in assoluto riserbo. Una malattia vissuta nel silenzio. Bowie scelse consapevolmente di non rendere pubblica la propria condizione di salute. In un'epoca di esposizione costante, il suo silenzio fu quasi un atto controcorrente.

