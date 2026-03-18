La serie Prime Video, diventata la più seguita in Italia negli ultimi giorni, riprenderà con una seconda stagione. La nuova tranche di episodi si baserà su un romanzo importante della serie, che ha portato avanti la narrazione fino a questo punto. Non sono stati annunciati dettagli sulla data di uscita o sui contenuti specifici, ma la produzione ha confermato il ritorno del cast principale.

La serie Prime Video, che da qualche giorno è la più vista in Italia, tornerà con una seconda stagione che è stata già confermata da Amazon, con nuovi casi di omicidio da analizzare Dopo l'uscita della prima stagione di Scarpetta su Prime Video, i fan non vedono l'ora di scoprire cosa riserva il futuro a Kay, Dorothy, Pete, Benton e Lucy, soprattutto dopo quel finale mozzafiato. Come sappiamo, lo studio ha già confermato l'arrivo di una seconda stagione, dato che la serie con Nicole Kidman aveva ricevuto un ordine di due stagioni immediatamente al momento del via libera al progetto. Scopriamo da dove riprenderà la storia e cosa verrà adattato nei prossimi episodi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scarpetta, la seconda stagione riprenderà da un romanzo cruciale della serie

Articoli correlati

Stasera va in onda la seconda puntata della seconda stagione della serie ambientata a Catania con Giusy BuscemiSigaretta in bocca, pistola in tasca: Vanina torna a combattere la sua personalissima guerra contro la mafia anche nella seconda puntata della...

Serie C | Sambenedettese-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: "Momento cruciale della stagione, dobbiamo dimostrare maturità"Le cinque vittorie raccolte nelle ultime sette giornate hanno proiettato gli amaranto in zone di classifica inimmaginabili soltanto poche settimane...

Contenuti utili per approfondire Scarpetta la seconda stagione...

Temi più discussi: 'Scarpetta 2': si farà! anticipazioni sulla serie con Nicole Kidman; Scarpetta, Amazon farà la seconda stagione della serie con Nicole Kidman?; Nicole Kidman diventa Kay Scarpetta: perché la nuova serie crime tratta dai romanzi di Patricia Cornwell è imperdibile; Scarpetta, arriva la serie basata sui romanzi di Patricia Cornwell: 6 cose da sapere.

Scarpetta, la seconda stagione riprenderà da un romanzo cruciale della serieLa serie Prime Video, che da qualche giorno è la più vista in Italia, tornerà con una seconda stagione che è stata già confermata da Amazon, con nuovi casi di omicidio da analizzare ... movieplayer.it

Scarpetta 2 si farà, ma la serie Prime Video deve evitare l’errore del finale della prima stagioneScarpetta tornerà con la stagione 2 su Prime Video, ma la serie con Nicole Kidman dovrà evitare l’errore del finale della prima stagione. cinefilos.it

Scarpetta conquista indubbiamente un posto solido tra i procedural moderni. Richiama il rigore investigativo di CSI o i gialli alla Bones con un pizzico di nostalgia alla Cold Case. Ai quali aggiunge un dramma familiare più viscerale e uno splatter senza compr - facebook.com facebook

Patricia Cornwell su Scarpetta: 'La mia Kay solo di origine italiana' x.com