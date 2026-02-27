Serie C | Sambenedettese-Livorno le probabili formazioni Venturato | Momento cruciale della stagione dobbiamo dimostrare maturità
La partita tra Sambenedettese e Livorno è in programma, con le probabili formazioni che sono state annunciate. Venturato ha dichiarato che si tratta di un momento cruciale della stagione e che è importante dimostrare maturità in campo. Le ultime sette partite hanno portato cinque vittorie per gli amaranto, portandoli in posizioni di classifica che pochi mesi fa sembravano irraggiungibili.
Le cinque vittorie raccolte nelle ultime sette giornate hanno proiettato gli amaranto in zone di classifica inimmaginabili soltanto poche settimane fa. Il Livorno, infatti, si è portato a ben nove lunghezze di vantaggio sulla zona playout, entrando a pieno titolo in quella playoff. Una posizione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Serie C | Livorno-Pianese, le probabili formazioni. Venturato: "Per noi sarà una prova di maturità"
Serie C | Livorno-Juventus Next Gen, le probabili formazioni. Venturato: "Partita difficile, dobbiamo sfruttare le nostre armi"Il ko sul campo della Ternana, arrivato dopo che gli amaranto erano passati inizialmente in vantaggio, ha fatto nuovamente scivolare il Livorno in...
Una selezione di contenuti sullo stesso tema.
Temi più discussi: Sabato Sambenedettese-Livorno senza i tifosi della provincia labronica; Serie C, le gare della 28^ giornata su Sky; Pronostici Sambenedettese-Livorno: Statistiche, Analisi, Dove in TV 28.02.2026 Serie C; Sambenedettese-Livorno: arbitra Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate.
Pronostico Sambenedettese vs Livorno – 28 Febbraio 2026La sfida di Serie C tra Sambenedettese e Livorno si giocherà il 28 Febbraio 2026 alle 20:30 allo storico Stadio Comunale Riviera delle Palme. Un appuntamento ... news-sports.it
Samb-Livorno sarà arbitrata da Frasynyak di Gallarate. Ascoli-Carpi a Mastrodomenico di MateraLe squadre scenderanno in campo per la decima giornata di ritorno del girone B di Serie C di Davide Balestra SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Sarà Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate a dirigere l’inc ... lanuovariviera.it
ALLENAMENTO U.S. Sambenedettese a lavoro in vista della gara di sabato sera al Riviera contro il Livorno #samb #samliv #samblivorno #seriec #gironeb - facebook.com facebook