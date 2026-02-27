Serie C | Sambenedettese-Livorno le probabili formazioni Venturato | Momento cruciale della stagione dobbiamo dimostrare maturità

La partita tra Sambenedettese e Livorno è in programma, con le probabili formazioni che sono state annunciate. Venturato ha dichiarato che si tratta di un momento cruciale della stagione e che è importante dimostrare maturità in campo. Le ultime sette partite hanno portato cinque vittorie per gli amaranto, portandoli in posizioni di classifica che pochi mesi fa sembravano irraggiungibili.