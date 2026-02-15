Saviano attacca l’Inter e Marotta | il calcio italiano reagisce con silenzi selettivi il problema è la credibilità del sistema
Roberto Saviano critica l’Inter e Marotta, accusando il calcio italiano di rispondere con silenzi selettivi dopo le recenti accuse di sudditanza nei confronti della Curva Nord. Saviano sottolinea come le pressioni e le tensioni si riflettano anche nei procedimenti giudiziari, evidenziando una perdita di credibilità nel sistema. La sua presa di posizione arriva in un momento in cui si discute molto di comportamenti e influenze nel calcio nostrano.
Roberto Saviano scende in campo contro l’Inter e Marotta: “la sudditanza nei confronti della Curva Nord, agli atti giudiziari, non è tema da bar sport”. Nel suo post sui social, scrive che non è questione di colori o di antipatie sportive. Ma fa chiaramente riferimento alla sentenza sull’infiltrazione e le pressioni della curva interista. Scrive che “qui non si parla di Inter contro qualcuno” ma correda lo status con foto emblematiche. Una di Marotta con la scritta: “Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati”. C’è l’immagine di Audero colpito da un petardo a Cremona e la sanzione per l’Inter è stata semplicemente ridicola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Conferenza stampa Comolli post Inter Juve: «Stasera non abbiamo potuto giocare a calcio. Abbiamo perso 3 punti noi ma il calcio italiano ha perso credibilità!»
Comolli ha criticato duramente la partita di ieri sera tra Inter e Juventus, affermando che il calcio italiano ha subito un colpo alla credibilità.
Casellati sostiene referendum per rilanciare credibilità e trasparenza del sistema giudiziario italiano
La presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha annunciato di sostenere un referendum popolare per cercare di rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario italiano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Saviano attacca la Serie A: «Campionato falsato, finché certe dinamiche restano intoccabili»Roberto Saviano torna a far discutere e lo fa con parole durissime nei confronti del sistema calcio italiano. In una serie di interventi pubblici, lo scrittore si scaglia contro la Serie A parlando ... napolipiu.com
Saviano: Finché Marotta avrà ruolo nel calcio italiano ci sarà sensazione che campionati siano falsatiInter-Juventus e l'espulsione di Kalulu hanno alzato un polverone clamoroso, ha fatto molto discutere anche la giustificazione del tecnico nerazzurro di giustificare la simulazione del difensore Aless ... msn.com
Saviano, la separazione delle carriere non indebolisce la lotta alla mafia. Lo dice il Generale Giuseppe Governale, ex capo della DIA: i poteri del PM sulle indagini restano identici, non si “spengono” le inchieste e non si riducono gli strumenti antimafia. Qui si facebook