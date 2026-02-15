Roberto Saviano critica l’Inter e Marotta, accusando il calcio italiano di rispondere con silenzi selettivi dopo le recenti accuse di sudditanza nei confronti della Curva Nord. Saviano sottolinea come le pressioni e le tensioni si riflettano anche nei procedimenti giudiziari, evidenziando una perdita di credibilità nel sistema. La sua presa di posizione arriva in un momento in cui si discute molto di comportamenti e influenze nel calcio nostrano.

Roberto Saviano scende in campo contro l’Inter e Marotta: “la sudditanza nei confronti della Curva Nord, agli atti giudiziari, non è tema da bar sport”. Nel suo post sui social, scrive che non è questione di colori o di antipatie sportive. Ma fa chiaramente riferimento alla sentenza sull’infiltrazione e le pressioni della curva interista. Scrive che “qui non si parla di Inter contro qualcuno” ma correda lo status con foto emblematiche. Una di Marotta con la scritta: “Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati”. C’è l’immagine di Audero colpito da un petardo a Cremona e la sanzione per l’Inter è stata semplicemente ridicola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Saviano attacca l’Inter e Marotta: “il calcio italiano reagisce con silenzi selettivi, il problema è la credibilità del sistema”

Comolli ha criticato duramente la partita di ieri sera tra Inter e Juventus, affermando che il calcio italiano ha subito un colpo alla credibilità.

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha annunciato di sostenere un referendum popolare per cercare di rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario italiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.