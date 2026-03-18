Saviano duro | L’Inter meriterebbe la retrocessione in B Ecco il motivo

Lo scrittore ha espresso un giudizio severo sull’Inter, affermando che la squadra meriterebbe la retrocessione in Serie B. La sua critica si basa su motivi specifici, senza approfondimenti o analisi ulteriori. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, dove ha rivolto dure parole ai nerazzurri. La posizione espressa ha suscitato discussioni tra gli appassionati di calcio.

Saviano molto duro sull’Inter. Lo scrittore è tornato a tuonare nei confronti dei nerazzurri. Ecco cosa ha detto in una delle ultime dirette. Il dibattito tra sport, cronaca e legalità si infiamma nuovamente dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate da uno dei volti più noti della saggistica italiana. Roberto Saviano torna a tuonare contro l’Inter e il sistema calcio nella sua ultima diretta Instagram, sollevando un polverone mediatico che va ben oltre il rettangolo di gioco. Lo scrittore, già finito al centro delle polemiche per i suoi commenti sull’episodio Kalulu-Bastoni dell’ultimo derby d’Italia, ha deciso di non arretrare, affrontando frontalmente i tifosi nerazzurri collegati sui social. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Saviano duro: «L’Inter meriterebbe la retrocessione in B. Ecco il motivo» Articoli correlati Saviano: “L’Inter meriterebbe la retrocessione per come ha gestito i rapporti con la Ndrangheta”In una lunga diretta su IG Roberto Saviano ha parlato tra le altre cose dell’inchiesta Doppia Curva che vede coinvolta anche l’Inter in merito ai... Inchiesta Doppia Curva, nuovo attacco di Saviano: “Inter merita retrocessione”“Ha dichiarato di essere parte lesa, ma è una visione assolutamente superficiale” “Meriterebbe la retrocessione”. Tutti gli aggiornamenti su Saviano duro Argomenti discussi: La7, un programma a Roberto Saviano alla vigilia del referendum | Libero Quotidiano.it. Saviano, la diretta infuocata: L’Inter meriterebbe la retrocessione in Serie BIl giornalista e scrittore torna a parla del club nerazzurro: Invito tutti i tifosi a leggere l'inchiesta Doppia Curva, è solo l'inizio ... tuttosport.com Inchiesta Doppia Curva, nuovo attacco di Saviano: Inter merita retrocessioneMeriterebbe la retrocessione. Roberto Saviano torna ad attaccare l’Inter in una diretta su Instagram. Lo scrittore ha nuovamente usato parole pesantissime sul club nerazzurro, in merito sempre all’i ... calciomercato.it