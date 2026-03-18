Inchiesta Doppia Curva nuovo attacco di Saviano | Inter merita retrocessione

In un nuovo intervento, Saviano ha commentato la situazione dell’Inter, affermando che la squadra meriterebbe la retrocessione. Ha inoltre dichiarato di essere parte lesa, ma ha definito questa posizione come troppo superficiale. Le sue parole si aggiungono alle tensioni già presenti nel dibattito pubblico sulla gestione e le recenti vicende legate alla squadra.

“Ha dichiarato di essere parte lesa, ma è una visione assolutamente superficiale” “Meriterebbe la retrocessione”. Roberto Saviano torna ad attaccare l’ Inter in una diretta su Instagram. Lo scrittore ha nuovamente usato parole pesantissime sul club nerazzurro, in merito sempre all’ inchiesta Doppia Curva che ha partorito pene per quasi 90 anni di carcere a carico di 16 imputati nel processo svoltosi con rito abbreviato. (ScreenAnsaFoto) – Calciomercato.it “Invito i tifosi dell’Inter a leggere i dettagli dell’inchiesta – ha esordito Saviano sul tema – Spero che quell’inchiesta, con una sentenza molto ambigua che assolve l’Inter per una furbata di essersi dichiarata subito parte lesa, sia solo l’inizio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inchiesta Doppia Curva, nuovo attacco di Saviano: “Inter merita retrocessione” Articoli correlati Inchiesta Doppia Curva, per i pm Giuseppe “Pinna” Poerio sarebbe stato disponibile per 100mila euro a uccidere Andrea BerettaMilano, 20 febbraio 2026 - Colpi di pistola durante una lite e disponibilità ad uccidere Andrea Beretta, l’ex ras della curva interista. Leggi anche: Inchiesta Doppia Curva, l’imprenditore ed ex ultrà interista Mauro Russo patteggia 2 anni per il business parcheggi Tutto quello che riguarda Inchiesta Doppia Curva Temi più discussi: Inchiesta curve San Siro, l’ex ultrà interista Mauro Russo patteggia una pena di due anni; Inchiesta Doppia Curva, l'imprenditore ed ex ultrà interista Mauro Russo patteggia 2 anni per il business parcheggi; Ma cosa succede tra gli ultras del Milan? L’avvocato ed esperto di curva Sud, Jacopo Cappetta, risponde sul caso delle botte a Klaus Davi: Dal video non vedo nessuna aggressione; Aggredito prima del derby, Klaus Davi non si ferma: Continuerò la mia inchiesta sugli ultras. Doppia curva, l’imprenditore dei parcheggi: Uomo dei clan in ottimi rapporti con i dirigenti dell’InterMilano – Giuseppe 'Pino' Caminiti, già arrestato nel 2024 nel maxi blitz sulle curve di San Siro, legato, stando alle indagini, alla 'ndrangheta, già condannato a 5 anni in abbreviato e a processo ... ilgiorno.it Inchiesta Doppia Curva, per i pm Giuseppe Pinna Poerio sarebbe stato disponibile per 100mila euro a uccidere Andrea BerettaMilano, 20 febbraio 2026 - Colpi di pistola durante una lite e disponibilità ad uccidere Andrea Beretta, l’ex ras della curva interista. A Giuseppe Poerio, 32 anni, già detenuto anche per fatti di ... ilgiorno.it "L’Inter meriterebbe la retrocessione" Dice Roberto Saviano nella sua diretta Instagram "Ci sono anche i tifosi dell’Inter Bene, li invito a leggere i dettagli dell’inchiesta Doppia Curva. Spero che quell’inchiesta, con una sentenza molto ambigua che assolve l’In - facebook.com facebook Roberto #Saviano torna all'attacco dell' #Inter durante una sua diretta: "Invito loro sempre a leggere l'inchiesta doppia curva, che assolve l'Inter per una furbata, essendosi dichiarata subito parte lesa. Ma è solo l'inizio..." x.com