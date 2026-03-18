Saviano attacca l’Inter | Meriterebbe la retrocessione in B Ma anche Milan e Juventus però…

Lo scrittore e commentatore ha espresso un giudizio molto severo sulle prestazioni di alcune squadre di calcio italiane, in particolare criticando l’Inter. Nel suo intervento, ha affermato che l’Inter meriterebbe la retrocessione in Serie B, aggiungendo che anche Milan e Juventus non sarebbero esenti da colpe. Le sue parole sono state pronunciate durante una conversazione pubblica su temi sportivi.

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