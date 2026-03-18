De Filippi irrompe al concerto | D’Alessio giudice di Amici

Il 17 marzo 2026 alle 23:42, Maria De Filippi è salita improvvisamente sul palco del Palazzo dello Sport di Roma durante un concerto di Gigi D’Alessio. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e delle registrazioni che documentano il momento. In seguito, si è saputo che D’Alessio è stato nominato giudice di Amici.

Il 17 marzo 2026, alle ore 23:42, Maria De Filippi ha fatto irruzione sul palco del Palazzo dello Sport di Roma durante un concerto di Gigi D’Alessio. La conduttrice è salita direttamente sulla scena per consegnare una maglia del Serale e annunciare ufficialmente l’ingresso del cantante nella giuria di Amici 25. Il pubblico presente ha accolto la notizia con applausi fragorosi mentre il video dell’evento ha iniziato a circolare immediatamente sui social network. La scelta di rendere pubblica l’ufficializzazione in questo modo rappresenta un precedente senza precedenti per la storia del programma. Non si tratta solo di aggiungere un nome alla lista dei giudici, ma di trasformare un momento privato in un evento mediatico pianificato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Filippi irrompe al concerto: D’Alessio giudice di Amici Articoli correlati Amici Serale, Gigi D’Alessio giudice ufficiale: il gesto di Maria De FilippiAmici Serale torna al centro dell’attenzione con un episodio inaspettato che coinvolge Maria De Filippi e uno dei volti più noti della musica... "Amici", Maria De Filippi: "Gigi D'Alessio sarà tra i giudici". Si parte sabato 21Maria De Filippi ha ufficializzato l'ingresso di Gigi D'Alessio come giudice del serale di "Amici" che partirà sabato 21 su Canale 5.