Un emendamento al bilancio regionale 2026-2028 prevede un investimento di un milione di euro destinato a riattivare il pronto soccorso di Sant’Agata con servizio 24 ore su 24. La misura mira a potenziare il personale e le strutture nelle zone interne della Campania. La proposta è stata avanzata da un rappresentante di Forza Italia.

Un intervento organico per rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza e colmare la cronica carenza di personale sanitario nelle aree interne della Campania. È questa la sintesi dei due emendamenti presentati dal consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, al disegno di legge di stabilità regionale 2026-2028. Gli emendamenti puntano a incidere su due nodi strutturali del sistema sanitario territoriale. La proposta prevede, da un lato, il potenziamento della rete di emergenza sanitaria con il ripristino del pronto soccorso h24 presso il presidio ospedaliero di Sant’Agata de’ Goti e, dall’altro, l’attivazione di un programma straordinario per il rafforzamento del personale medico, con particolare riferimento ai presidi situati nelle aree interne. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sanità, Errico (FI): “Un milione di euro per riattivare h24 il pronto soccorso di Sant’Agata”

Articoli correlati

Pronto Soccorso h24 a Sant’Agata, manca il personale: nuova richiesta alla RegioneSi è svolto ieri presso l’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento un incontro tra il Sindaco f.

Emergenza Pronto Soccorso, Errico (FI): “Subito un tavolo permanente per dare risposte concrete alla sanità sannita”“Accolgo con favore la proposta avanzata dal presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento, dottor Luca Milano, di istituire un tavolo permanente di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sanità Errico FI Un milione di euro per...

Discussioni sull' argomento NdC: Ente montano, Tar ci ha dato ragione in toto; Ultimo saluto a don Enrico Triminì: veglie di preghiera e funerali venerdì a Bianzè; Acqua pubblica in Campania, Errico (FI): Fico chiarisca su consulenza per Grandi Reti Idriche Campane; Coldiretti: Brucellosi bufalina in Campania in calo, risultati incoraggianti.

Sanità, Errico (FI): Un milione di euro per riattivare h24 il pronto soccorso di Sant’Agata de’ GotiUn intervento organico per rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza e colmare la cronica carenza di personale sanitario nelle aree interne della Campania. È questa la sintesi dei due emendamenti pres ... tvsette.net

Parrocchia Sant'Agata V.M. Montemaggiore Belsito - facebook.com facebook