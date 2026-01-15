Pronto Soccorso h24 a Sant’Agata manca il personale | nuova richiesta alla Regione

Il pronto soccorso di Sant’Agata, aperto 24 ore su 24, sta affrontando una carenza di personale. La situazione ha portato a una nuova richiesta di intervento alla Regione, evidenziando l’esigenza di risorse adeguate per garantire servizi tempestivi e sicuri ai cittadini. La questione è stata discussa durante un incontro presso l’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, con l’obiettivo di trovare soluzioni efficaci.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto ieri presso l’ Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento un incontro tra il Sindaco f.f., avv. Giovannina Piccoli, e il Direttore Generale dr.ssa Maria Morgante. Nel corso dell’incontro, cui era presente anche l’assessore comunale Angelina Iannotta, è stato affrontato il fondamentale tema della riattivazione h24 del Pronto Soccorso del P.O. “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti e di come e quando il management del “San Pio” intenda dare esecuzione alla sentenza del TAR Campania n. 7096 del 03.11.2025 che dispone detta apertura h24 subordinandola alla sola condizione dell’invarianza di spesa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

