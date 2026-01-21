Sanità tre italiani su quattro hanno avuto problemi di salute mentale
Secondo recenti studi, tre italiani su quattro hanno affrontato problemi di salute mentale. La questione riguarda principalmente i giovani tra i 18 e i 34 anni, evidenziando l'importanza di un’attenzione crescente verso il benessere psicologico. La diffusione di queste problematiche sottolinea la necessità di strategie efficaci per supportare chi ne è colpito, promuovendo una maggiore consapevolezza e accesso a servizi adeguati.
Tre persone su quattro nel nostro Paese hanno avuto problematiche legate alla salute mentale. Il disagio psichico colpisce soprattutto i giovani fra i 18 e i 34 anni. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
