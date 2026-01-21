Secondo recenti studi, tre italiani su quattro hanno affrontato problemi di salute mentale. La questione riguarda principalmente i giovani tra i 18 e i 34 anni, evidenziando l'importanza di un’attenzione crescente verso il benessere psicologico. La diffusione di queste problematiche sottolinea la necessità di strategie efficaci per supportare chi ne è colpito, promuovendo una maggiore consapevolezza e accesso a servizi adeguati.

Tre persone su quattro nel nostro Paese hanno avuto problematiche legate alla salute mentale. Il disagio psichico colpisce soprattutto i giovani fra i 18 e i 34 anni. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Sanità, tre italiani su quattro hanno avuto problemi di salute mentale

Chloe Kim, chi è la snowboarder che non ha avuto paura di parlare dei suoi problemi di salute mentale (e ora alle Olimpiadi di Milano Cortina vuole solo divertirsi!)Chloe Kim è una snowboarder statunitense nota per aver conquistato l’oro olimpico in giovane età.

Il fiume Serio è in salute: nel 2025 i campi non hanno avuto problemi (anche se ha piovuto meno)Nel 2025, il fiume Serio si presenta in buona salute, nonostante le piogge meno abbondanti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Sanità, tre italiani su quattro hanno avuto problemi di salute mentale

Argomenti discussi: Sanità pubblica: oltre la metà degli italiani soddisfatti della qualità delle cure, ma il 30 per cento costretto a ricorrere al privato per aggirare le liste d’attesa; Prevenzione, salute mentale, clima e territorio: Oms Europa in dialogo con i parlamentari italiani sull'agenda politica della sanità; Salute, sono gli italiani meno abbienti a doversi rivolgere di più ai privati rispetto al passato; Cure insufficienti per il 3,2% dei bambini europei. Il report Eurostat.

Per due italiani su tre problemi mentali legati a vergogna e discriminazioneSecondo gli italiani persiste uno stigma sociale fortemente associato alle malattie mentali, soprattutto per le malattie psichiatriche: il 67,9% ritiene che su questi disturbi pesino ancora vergogna e ... ansa.it

Sanità: nel 2025 un milanese su tre si è rivolto di più al privato. Troppo lunghi i tempi del SS(mi-lorenteggio.com) Bologna, 19 gennaio 2026 – Un numero crescente di milanesi rinuncia al sistema sanitario pubblico e si rivolge al privato per aggirare le liste d’attesa: è quanto emerge dalla nuo ... mi-lorenteggio.com

Gli italiani sborsano 46 miliardi per curarsi: i dati della Ragioneria dello Stato basati sull’utilizzo della tessera sanitaria - facebook.com facebook