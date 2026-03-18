Sandro Cuomo eletto presidente degli Azzurri olimpici di Napoli

La sezione di Napoli dell’Associazione Nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia ha annunciato la nomina di Sandro Cuomo come nuovo presidente. La nomina è stata ufficializzata recentemente e coinvolge direttamente la gestione dell’organizzazione locale. Cuomo assume il ruolo di leader della sezione napoletana, portando avanti le attività e le iniziative legate agli atleti olimpici e azzurri.

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