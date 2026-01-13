San Pietro a Majella a Palazzo Montecitorio | l’eccellenza musicale di Napoli nel cuore delle Istituzioni

San Pietro a Majella a Palazzo Montecitorio rappresenta l’eccellenza musicale di Napoli nel cuore delle istituzioni italiane. La prestigiosa firma del Conservatorio partenopeo ha aperto la prima edizione del 2026 di “Montecitorio a Porte Aperte”, consolidando il legame tra la cultura musicale e le realtà istituzionali. Un’occasione di valorizzazione e confronto tra tradizione e innovazione musicale, nel rispetto delle eccellenze italiane.

È stata la prestigiosa firma musicale del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli a inaugurare la prima edizione del 2026 di “Montecitorio a Porte Aperte”. In un’atmosfera di grande entusiasmo, i giovani talenti del conservatorio partenopeo hanno avuto l’onore di aprire l’anno delle visite istituzionali, portando l’eccellenza della scuola musicale napoletana nel cuore della Camera dei Deputati. L’esibizione ha assunto un fascino particolare grazie alla cornice storica: la grande Aula progettata dall’architetto Ernesto Basile. Inaugurato nel 1918, questo capolavoro in stile Liberty, che abitualmente ospita i dibattiti e le votazioni parlamentari, si è trasformato per un giorno in un tempio della musica, avvolgendo spettatori e musicisti in un’unione perfetta tra arte visiva e sonora. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Al Conservatorio di San Pietro a Majella, le celebrazioni per i cento anni del Museo Storico Musicale Leggi anche: Napoli, al Conservatorio San Pietro a Majella in scena ‘Caravaggio e i Caravaggeschi’ Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L’ensemble del conservatorio di San Pietro a Majella in concerto a Montecitorio; San Pietro a Majella va a Montecitorio. San Pietro a Majella va a Montecitorio - Stamattina, alle 10, con «Montecitorio a porte aperte» il parlamento inaugura il nuovo ... ilmattino.it

Mozart, Vivaldi e i temi natalizi con i musicisti di San Pietro a Majella - Concerto di Capodanno promosso dall'Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli in collaborazione con il Conservatorio San Pietro a Majella. rainews.it

San Pietro a Majella, nasce un distretto musicale nel centro storico di Napoli - Napoli potrebbe ricordarsi di essere (stata) una capitale musicale: entro un anno dovrebbe nascere un distretto musicale, dal vicolo di San Pietro a Majella - ilmattino.it

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.