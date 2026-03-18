Il 19 marzo 2026 si celebra la Festa del papà e a Milano sono in programma numerosi eventi per l'occasione. La giornata prevede iniziative culturali e attività creative in diverse location della città, coinvolgendo famiglie e cittadini di tutte le età. La programmazione si concentra su spettacoli, mostre e laboratori pensati per rendere speciale questa ricorrenza.

Milano, 18 marzo 2026 – Non solo cravatte e biglietti d'auguri: Milano trasforma la ricorrenza del 19 marzo offrendo un bel palinsesto di esperienze creative e culturali. Dai laboratori di design alle immersioni nella storia, la città offre opzioni per ogni gusto, distribuite t ra il giorno di San Giuseppe e il fine settimana del 21-22 marzo. Design e Superpoteri in Zona 8. All'Adi Design Museum, il Junior Lab lancia il progetto " SuperPapà ". Sabato 21 e domenica 22 marzo (dalle ore 15:00), i bambini tra i 3 e i 12 anni sono chiamati a trasformarsi in piccoli inventori. L’obiettivo? Progettare dispositivi, indumenti o oggetti magici capaci di conferire "superpoteri" al proprio papà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa del papà 2026, giovedì 19 marzo: guida agli eventi di Milano

Articoli correlati

Festa del Papà 2026: perché si celebra il 19 marzoRoma, 18 marzo 2026 – In Italia la Festa del Papà si celebra il 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, figura centrale della tradizione cristiana...

Leggi anche: Guida agli eventi del weekend (6 – 8 marzo)

UN NUOVO FULMINE SU S. PIETRO: UN ALTRO SEGNO

Tutti gli aggiornamenti su Festa del papà 2026 giovedì 19 marzo...

Temi più discussi: Regalo Festa del Papà 2026: Idee Originali e Inaspettate; Festa del Papà: gli eventi da non perdere il 19 marzo 2026 in Italia; Quanto costano i dolci di Cannavacciuolo per la Festa del Papà; Festa del Papà a Milano: cose da fare insieme per padri e bambini.

Festa del Papà 2026: perché si celebra il 19 marzoDalla figura di San Giuseppe alle tradizioni popolari e ai dolci fritti, storia e curiosità della giornata dedicata ai padri ... msn.com

Festa del Papà 2026: frasi e citazioni per gli auguri che fanno bene al cuoreChe cosa dire a un papà? Ecco perché fermarsi a scrivere al proprio padre può diventare un gesto importante, a ogni età ... quotidiano.net

La festa del papà è in arrivo e cosa c’è di piu buono delle zeppole di San Giuseppe #zeppole #lifestyle #fblifestyle - facebook.com facebook