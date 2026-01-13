Firenze | cade in Arno dal ponte alla Carraia Salvato dai vigili del fuoco Foto

Da firenzepost.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è caduto nel fiume Arno, dall’area del ponte alla Carraia a Firenze. Immediatamente soccorso dai vigili del fuoco, è stato recuperato in sicurezza. L’intervento ha permesso di evitare conseguenze più gravi. La vicenda sottolinea l’importanza della prontezza delle forze di soccorso in situazioni di emergenza nel centro storico della città.

E' caduto in Arno da un pilone del ponte alla Carraia: è stato soccorso e salvato dai vigili del fuoco di Firenze. E' accaduto questo pomeriggio, 13 gennaio 2026 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze cade in arno dal ponte alla carraia salvato dai vigili del fuoco foto

© Firenzepost.it - Firenze: cade in Arno dal ponte alla Carraia. Salvato dai vigili del fuoco (Foto)

Leggi anche: Cade in Arno dal ponte alla Carraia: tratto in salvo dai vigili del fuoco

Leggi anche: Cade in Arno dal pilone del Ponte alla Carraia \ VIDEO

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Firenze, cade in Arno da Ponte alla Carraia: intervento dei vigili del fuoco.

firenze cade arno ponteCade nel fiume Arno a Firenze, soccorso - Un uomo caduto dal pilone del ponte alla Carraia nel fiume Arno è stato soccorso e recuperato dai vigili del fuoco di Firenze. ansa.it

firenze cade arno ponteCade in Arno dal ponte alla Carraia: tratto in salvo dai vigili del fuoco - L’uomo dopo essere caduto in acqua ha raggiunto la sponda sinistra dove è stato raggiunto dai vigili del fuoco ... msn.com

firenze cade arno ponteFirenze, cade in Arno da Ponte alla Carraia: intervento dei vigili del fuoco - I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti questo pomeriggio, martedì 13 gennaio, verso le ore 15. 055firenze.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.