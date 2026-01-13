Firenze | cade in Arno dal ponte alla Carraia Salvato dai vigili del fuoco Foto

Un uomo è caduto nel fiume Arno, dall’area del ponte alla Carraia a Firenze. Immediatamente soccorso dai vigili del fuoco, è stato recuperato in sicurezza. L’intervento ha permesso di evitare conseguenze più gravi. La vicenda sottolinea l’importanza della prontezza delle forze di soccorso in situazioni di emergenza nel centro storico della città.

E' caduto in Arno da un pilone del ponte alla Carraia: è stato soccorso e salvato dai vigili del fuoco di Firenze. E' accaduto questo pomeriggio, 13 gennaio 2026

