Clima la terza edizione dei Climate Fiction Days al via a Pistoia

Da oggi e fino al 22 marzo, Pistoia ospita la terza edizione dei Climate Fiction Days, una rassegna dedicata alla crisi climatica attraverso la letteratura. L’evento si svolge in diverse location della città, coinvolgendo autori, lettori e appassionati di narrativa ambientale. Durante la settimana, vengono presentati libri, incontri e approfondimenti sui temi legati al clima, offrendo uno spazio di confronto e riflessione.

Tornano a Pistoia dal 17 al 22 marzo i Climate Fiction Days, la prima rassegna che parla di crisi climatica attraverso i libri, con storie che immaginano il futuro e aiutano a capire il presente. Ma la scrittura non è l'unico modo di affrontare il tema del clima: nei Climate Fiction Days c'è spazio anche per tanti altri linguaggi, come il teatro, il fumetto, la musica, la tv e la tecnologia. Sottolinea l'assessore alla Cultura Benedetta Menichelli: "I Climate Fiction Days, che quest'anno si inseriscono all'interno del programma di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, dimostrano quanto la cultura possa essere uno strumento potente per affrontare le grandi sfide del nostro tempo, a partire da quella climatica".