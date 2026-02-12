Condanna storica per Casapound | 12 militanti colpevoli per riorganizzazione del partito fascista

Dodici militanti di CasaPound sono stati condannati a Bari per aver riorganizzato il partito fascista e per un’aggressione “squadrista”. È una sentenza che segna un passo importante, perché applica di nuovo la legge Scelba contro le idee fasciste. La decisione ha fatto molto discutere e potrebbe aprire la strada a nuove azioni legali contro chi promuove simili ideologie.

Dodici militanti di CasaPound sono stati condannati a Bari per riorganizzazione del partito fascista e aggressione "squadrista", in una sentenza storica che riafferma l'applicazione della legge Scelba contro la manifestazione di ideologie fasciste.

