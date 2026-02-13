militanti di casapound condannati per riorganizzazione del partito fascista

Nel 2018, dodici militanti di CasaPound sono stati condannati per aver organizzato una riorganizzazione del Partito Fascista, un'azione che ha portato a violenti scontri con manifestanti contrari al governo. La causa dell’udienza è legata alle aggressioni avvenute durante una manifestazione in cui alcuni partecipanti marciavano contro Matteo Salvini, all’epoca ministro dell’Interno. La sentenza del tribunale di Bari evidenzia come queste azioni siano considerate un tentativo di rinnovare le idee fasciste, con conseguenze legali per chi le ha portate avanti.

Il tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound. Il motivo della condanna risale al 2018, quando i soggetti in questione avevano aggredito alcuni manifestanti che marciavano contro il ministro dell’Interno e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini. In questa vicenda, qual è l’aspetto straordinario? Membri di CasaPound condannati per riorganizzazione del Partita Fascista. Il punto rilevante della sentenza è che per la prima volta a CasaPound è stata applicata la legge Scelba. La legge 20 giugno 1952, n. 645 vieta la ricostituzione del Partito Fascista. Come indicato sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, qualsivoglia movimento o associazione che ha “finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà” non è consentita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

