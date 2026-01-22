Distretti sanitari stop alle lunghe attese per i servizi amministrativi | l' accesso consentito solo tramite ZeroCode

A partire dall’1 febbraio, l’accesso agli sportelli amministrativi dei centri socio sanitario Livorno Est e Livorno Nord sarà possibile solo tramite ZeroCode, il sistema regionale di prenotazione. Questa misura mira a ridurre le lunghe attese e semplificare i servizi amministrativi, garantendo un accesso più rapido e organizzato per i cittadini. Per usufruire dei servizi sarà quindi necessario prenotare preventivamente secondo le modalità indicate.

Dall'1 febbraio l'accesso agli sportelli amministrativi di Cup e anagrafe dei centri socio sanitario Livorno Est (via Impastato) e Livorno Nord (via della Fiera di Sant'Antonino) sarà consentito esclusivamente attraverso il servizio regionale di prenotazione Zerocode che evita attese prolungate e.

