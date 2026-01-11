Aeroporto di Orio indagine sullo stato di salute di chi vive nella zona

L’indagine sull’area dell’aeroporto di Orio mira a valutare lo stato di salute dei residenti. Attraverso un questionario e successivi controlli della pressione sanguigna in farmacia, verranno raccolti dati che coinvolgono i quartieri sud e altri 16 comuni vicini. L’obiettivo è ottenere un quadro dettagliato della situazione sanitaria locale, contribuendo a individuare eventuali criticità e promuovere interventi mirati per il benessere della comunità.

INTERVISTE ED ESAMI. Si parte con un questionario, poi la verifica della pressione in farmacia. Coinvolti i quartieri sud e altri 16 comuni.

Indagine epidemiologica sull'aeroporto, l'invito Comune di Bergamo: «Chi abita a sud della città partecipi» - Il questionario online rivolto ai residenti maggiorenni che vivono in città da almeno 5 anni

