Cristiano Rufini è un manager noto nel settore tecnologico italiano, con un passato che include il ruolo di dirigente in Olidata. Di recente, si parla di una possibile svolta per la Salernitana, con rumors e discussioni sui preliminari. Il suo nome compare frequentemente nelle notizie legate all’innovazione e alle aziende del comparto, evidenziando il suo coinvolgimento attivo in progetti e decisioni recenti.

Chi è Cristiano Rufini, il manager dietro il rilancio di Olidata. Nel mondo dell’innovazione tecnologica italiana il nome di Cristiano Rufini è diventato negli ultimi anni sempre più ricorrente. Romano, 45 anni, Rufini è un imprenditore attivo nei settori dell’ Information Technology, della cybersecurity, dell’intelligenza artificiale e dei servizi digitali. La sua notorietà è legata soprattutto al ritorno ai vertici di Olidata S.p.A., storica azienda informatica italiana fondata nel 1982 a Cesena da Carlo Rossi e Stefano Scavini. La società, pioniera nel campo dell’ICT, ha costruito negli anni una presenza internazionale che ha toccato numerosi mercati: Europa, America Latina e Nord Africa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi è Cristiano Rufini: dall’IT con Olidata alla possibile svolta Salernitana tra rumors e preliminari

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