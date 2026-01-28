Società Benefit la Campania cresce più di tutte | +47% in un anno

La Campania fa registrare un aumento del 47% in un anno nel numero di Società Benefit, diventando così la regione italiana con la crescita più forte in questo settore. In pochi mesi, molte aziende hanno scelto di adottare questo modello, puntando su imprese più attente all’ambiente e alla responsabilità sociale. La tendenza sembra destinata a continuare, con più imprese che si avvicinano a un modo di fare affari più sostenibile.

La Campania si distingue a livello nazionale come il territorio con la crescita più significativa del modello delle Società Benefit. Al 30 settembre 2025, il numero di Società Benefit presenti in regione è di 228, segnando un aumento del 47% rispetto all’anno precedente. Si tratta del tasso di crescita più alto in Italia, nonché più del doppio rispetto alla media nazionale, pari al 22%. Un dato che testimonia la crescente attenzione del tessuto imprenditoriale campano verso modelli di impresa capaci di coniugare sviluppo economico, responsabilità sociale e impatto positivo sul territorio, rafforzando il ruolo della Campania come laboratorio dinamico dell’innovazione sostenibile nel Mezzogiorno.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Società Benefit

Ultime notizie su Società Benefit

