Pollo richiamato dai supermercati per salmonella i lotti e la scadenza

I supermercati Tosano hanno ritirato otto lotti di carne di pollo a marchio Avicarvil a causa di sospetta presenza di salmonella. La comunicazione riguarda prodotti con diverse date di scadenza, che sono stati rimossi dagli scaffali dei punti vendita. La società ha informato i clienti del provvedimento per garantire la sicurezza alimentare e ha specificato i numeri dei lotti interessati.

I supermercati Tosano hanno annunciato il richiamo di otto lotti di carne avicola a marchio Avicarvil per la sospetta presenza di salmonella. I prodotti interessati, tutti di origine romena, comprendono petto, filetti, fusi, ali e sovracosce di pollo. Il richiamo, disposto in via precauzionale dal produttore Avicarvil Food & Distribution Srl, riguarda carne lavorata nello stabilimento di Frânce?ti, in Romania (marchio RO 100 EC). Gli avvisi ufficiali sono stati pubblicati dalla catena solo nei giorni scorsi, suscitando più di una perplessità sui tempi della comunicazione. I prodotti interessati. Ecco l'elenco dei prodotti interessati dal richiamo: petto di pollo venduto in vaschette preconfezionate da 2,5 kg, con il numero di lotto 0030481044 e la data di scadenza 01032026;