Sagra del Tartufo Marzuolo

Il Parco Urbano di Montespertoli si sta preparando per ospitare la 29ª edizione della Sagra del Tartufo Marzuolo, un evento che richiama molti appassionati di gastronomia e tradizioni locali. Durante la manifestazione, saranno presenti bancarelle con prodotti a base di tartufo, degustazioni e iniziative culturali. La sagra si svolgerà nel fine settimana, attirando visitatori da diverse zone della regione.

Il Parco Urbano di Montespertoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della buona tavola e delle tradizioni locali: la 29ª edizione della. L'evento, organizzato dall'Associazione Tartufai Colline Bassa Val d'Elsa, celebra uno dei.