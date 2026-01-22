Roccafluvione celebra il tartufo Tre giorni all’insegna del gusto

Roccafluvione dedica tre giorni alla celebrazione del tartufo nero, valorizzando le tradizioni e le peculiarità del territorio. L’evento offre un’occasione per scoprire le caratteristiche di questa prelibatezza e il legame tra il paesaggio e la cultura locale. Un momento di incontro per apprezzare le eccellenze gastronomiche e conoscere meglio il patrimonio enogastronomico di Roccafluvione.

Il territorio vive attraverso le proprie peculiarità e tra esse un volano importante è indubbiamente rappresentato dal tartufo nero pregiato. Roccafluvione in questo si conferma un punto di riferimento regionale. Il festival in programma da venerdì 23 a domenica 25 gennaio nel piccolo borgo metterà in vetrina i ' diamanti neri ' del piceno. E perché non creare la via del tartufo, un percorso regionale basato su cultura ed enogastronomia. Ecco la seconda edizione di ' Tartufo Nero Festival ' che saprà coinvolgere tutti nel corso dei tre giorni incentrati su sapori, cultura, esperienze e tradizione.

