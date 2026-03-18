Ruvo-Forlì quanti intrecci nel nome di Rajola | Ho imparato da Martino E temo Pepe

Stefano Rajola, 53 anni, è il coach di Ruvo di Puglia e si prepara a guidare la squadra nella partita contro Forlì, in un incontro fondamentale per la salvezza. La sfida si svolgerà domenica e coinvolge entrambe le formazioni. Rajola ha detto di aver imparato da Martino e ha espresso timore per Pepe.

Stefano Rajola, 53 anni, pescarese, è il coach di Ruvo di Puglia: Forlì ci farà i conti domenica in una sfida salvezza importante per entrambe le formazioni. Allenatore della squadra barese da due stagioni, artefice di una storica promozione in A2, è stato il vice di Antimo Martino alla Fortitudo Bologna, nell’A1 202122. Rajola, Ruvo di Puglia e Forlì sono distanziate in classifica da quattro punti, 16 contto 20: che partita si aspetta? "Sarà sicuramente un match importante con Forlì che viene dalla vittoria di Cividale. Noi vogliamo rimanere attaccati al treno della salvezza diretta. Contiamo sul supporto dei nostri tifosi: l’affermazione contro Roseto in trasferta ci ha dato una bella iniezione di fiducia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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