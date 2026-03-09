In diverse città, gruppi che si oppongono al fascismo sono scesi in piazza per sostenere Khamenei. Questi manifestanti sono gli stessi che si offendono se in Italia si vede un saluto col braccio teso durante un evento. Le proteste si sono svolte pubblicamente e hanno attirato l’attenzione di testimoni e reporter. La vicenda ha suscitato discussioni e ha portato a diverse interpretazioni.

La frase «si sta rivoltando nella tomba» è una frase forte. Nella frase c’è il senso di un’indignazione profonda, della disperata coscienza di aver speso la propria vita a inseguire qualcosa che è stato non solo tradito, ma infangato. Il concetto di diritto internazionale nacque un po’ alla volta. È un’architettura complessa. Prima che Ugo Grozio lo trasformasse in un sistema ordinato, il mondo somigliava a una enorme piazza di un mercato caotico: popoli che si sfioravano, si scambiavano cortesie o colpi di spada, senza un vero manuale d’uso. E tuttavia, sotto quella confusione apparente, alcuni spiriti inquieti già cercavano un filo logico. Alberico Gentili, per esempio, italiano di lingua tagliente e mente geometrica, osservò che la guerra non poteva essere trattata come una rissa di vicinato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Quanti abusi nel nome dell’antifascismo

