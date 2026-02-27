Washington spinge l' Ue in cortocircuito | militari in Ucraina solo con l' ok di Putin

L'Europa si trova in difficoltà di fronte alle decisioni militari in Ucraina, poiché richiede l'autorizzazione di Mosca per qualsiasi intervento. Washington insiste sulla necessità di coinvolgere la Russia, creando una situazione di stallo nei negoziati di Ginevra. La questione centrale riguarda il ruolo di Putin nelle decisioni strategiche, con l’Occidente che si trova a dover negoziare con lui.

Peacekeeping, Bruxelles in ritirata. Trump vuole l'accordo, trilaterale ad Abu Dhabi C'è un paradosso che aleggia sui negoziati di Ginevra: per fermare Putin, l'Occidente sembra aver bisogno del suo permesso. L'indiscrezione pubblicata dal Telegraph ha il sapore della resa preventiva: un numero crescente di Paesi della «Coalizione dei Volenterosi» sarebbe disposto a schierare truppe di peacekeeping solo con l'assenso di Mosca. In altre parole, la forza nata per dissuadere il Cremlino da nuove offensive avrebbe bisogno del via libera dello stesso leader che dovrebbe contenere. Il cortocircuito è evidente e politicamente devastante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

