Rapina un’auto ruba la pistola a un poliziotto e spara | arrestato insieme al complice

Due uomini sospettati di aver commesso una rapina e un tentato omicidio sono stati fermati a Sedriano, dopo aver rapinato un uomo a Milano e aver sottratto un'arma a un agente di polizia. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei responsabili, che ora sono in custodia. L'intera vicenda si inserisce in un quadro di attività criminale nella zona, evidenziando l’attenzione delle autorità sul fenomeno.

Sedriano (Milano), 15 gennaio 2026 – In mattinata avano rapinato un 59enne in via Venezuela a Milano, più tardi sono stati rintracciati e arrestati a Sedriano, nel parcheggio di un centro commerciale. Non senza rischi e difficoltà da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Bonola, uno dei quali si è fatt o rubare la pistola d'ordinanza con cui uno dei rapinatori ha esploso due colpi, fortunatamente senza raggiungere nessuno. La rapina. E' accaduto sabato scorso, 9 gennaio, quando in mattinata due cittadini romeni di 32 e 23 anni, con precedenti per rapina in concorso e il più giovane anche per tentato omicidio, mettono a segno una rapina ai danni di un 59enne, in via Venezuela a Milano, portandogli via orologio, telefono cellulare e pure le chiavi dell'auto, impossessandosene e scappando.

