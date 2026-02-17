Confronto all’americana per trovare il colpevole

A Bellaria, il 29 gennaio 2025, un confronto all’americana si è svolto per identificare l’autore di una rapina violenta in un negozio etnico. L’uomo, armato di coltello e con spray al peperoncino, ha aggredito il titolare durante il colpo. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti, impressionati dalla brutalità dell’atto.

Un confronto all'americana per individuare l'autore di una feroce rapina, accompagnata da un'aggressione con spray al peperoncino e coltello alla gola, avvenuta il 29 gennaio 2025 a Bellaria in un negozio etnico. L'udienza si è svolta ieri davanti al giudice del Tribunale di Rimini nell'ambito di un rito abbreviato condizionato richiesto dalla difesa. Protagonista del procedimento è un cittadino nordafricano di 29 anni, difeso dall'avvocato Luca Montebelli, arrestato lo scorso giugno per un cumulo di reati che comprende diversi furti e la rapina contestata. L'imputato ha sempre respinto l'accusa relativa all'assalto nel negozio, sostenendo di non aver mai commesso un fatto con quelle modalità.