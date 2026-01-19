Enrico Castellacci, ex responsabile medico della Nazionale italiana, commenta i recenti infortuni muscolari del Napoli. Secondo lui, tali infortuni possono avere molteplici cause e non sempre è possibile attribuirli a un singolo fattore. La complessità di queste situazioni richiede un’analisi approfondita per individuare le reali cause e adottare le strategie più efficaci per prevenire eventuali recidive.

L’ex responsabile medico della Nazionale italiana Enrico Castellacci ha parlato della situazione infortuni del Napoli a Radio Napoli Centrale: «Gli infortuni muscolari possono essere dovuti a tante cause. Quando si chiede a cosa possano essere dovuti, è perché certe volte si vuole trovare un colpevole. Non si può fare questo ragionamento. Figuriamoci se Antonio Conte, che io conosco bene, talmente attento a tutto e scrupoloso, non abbia esaminato con i preparatori atletici i motivi di questi affaticamenti muscolari e lesioni muscolari. Sicuramente avrebbe già corretto il tiro». Ritorno di Politano? Castellacci: «Presuppongo sia una lesione di primo grado, nel giro di 20-30 giorni dovrebbe tornare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Castellacci: «Gli infortuni muscolari possono essere dovuti a tante cause, sembra che si voglia trovare un colpevole»

Leggi anche: Conte chiama guerrieri i calciatori del Napoli che poi si fermano sempre per infortuni muscolari (Corbo)

Leggi anche: Il “gemello digitale” dei calciatori simula gli sforzi muscolari e previene gli infortuni

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Castellacci: "Napoli, la mia teoria sugli infortuni. Mai visto nulla di simile" - Enrico Castellacci, ex medico sociale dell'Italia, ha parlato della situazione infortuni in casa Napoli, commentando i recenti problemi fisici accusati da Amir Rrahmani e Matteo Politano, acciaccatisi ... msn.com