Un cucciolo di Golden Retriever ha vissuto la sua prima esperienza con la pioggia, restando perplesso di fronte all’acqua che scende dal cielo. Il piccolo, visibilmente confuso, ha cercato di capire cosa stesse succedendo mentre le gocce lo bagnavano. La scena è stata osservata da chi si trovava nei pressi, catturando il momento in cui il cucciolo si è confrontato per la prima volta con questa nuova situazione.

Un cucciolo di Golden Retriever ha sperimentato la pioggia per la prima volta, mostrando un’evidente confusione di fronte all’acqua che cade dal cielo. Il video del piccolo Rowan, vestito con una giacca a stampa anatre blu e gialla, è diventato virale raggiungendo oltre 1,6 milioni di visualizzazioni e 182.000 like. L’animale, inizialmente incerto, si è avvicinato a una pozzanghera per assaggiare l’acqua, cercando di comprendere da dove proviene il liquido. La madre del cane ha condiviso il momento definendolo come un’opportunità unica per mostrare al mondo nuovo le sue meraviglie. Il primo incontro tra Rowan e gli elementi naturali. La scena si apre su un marciapiede bagnato dove il piccolo animale rimane immobile, quasi paralizzato dall’incomprensione della situazione meteorologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rowan e la pioggia: il cucciolo che non capisce da dove

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