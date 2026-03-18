Rottamazione quinquies | estingui sanzioni pagando solo

Mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 11:02 è stata approvata la legge di Bilancio 2026 che ha introdotto la rottamazione quinquies. Questa nuova procedura permette ai contribuenti di regolarizzare i debiti e di estinguere le sanzioni pagando solo l’importo principale. La misura rappresenta una novità nel panorama delle agevolazioni fiscali, offrendo un’opportunità di definizione dei debiti con il fisco.

Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 11:02, la Legge di Bilancio 2026 ha varato una nuova finestra per la regolarizzazione dei debiti, nota come rottamazione quinquies. Questa misura permette ai contribuenti di estinguere sanzioni e interessi pagando esclusivamente il capitale e le spese accessorie. L’opportunità copre carichi affidati alla riscossione tra il primo gennaio del 2000 e il 31 dicembre del 2023. Il meccanismo prevede l’azzeramento totale delle maggiorazioni, offrendo un piano di pagamento flessibile fino a 54 rate bimestrali o un’unica soluzione entro luglio 2026. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato nel dettaglio le novità operative rispetto alle edizioni precedenti, evidenziando come questa volta la norma indichi esplicitamente quali debiti sono ammessi invece di elencare solo le esclusioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rottamazione quinquies: estingui sanzioni pagando solo Articoli correlati Rottamazione quinquies al via: cancella sanzioni e interessi, ecco come fareIl governo ha ufficialmente dato il via alla procedura per la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali, una misura molto attesa che punta a... Leggi anche: Cartelle esattoriali, arriva la Rottamazione-quinquies: come azzerare sanzioni e interessi Rottamazione Quinquies 2026 Contenuti e approfondimenti su Rottamazione quinquies Temi più discussi: Rottamazione 5, ecco chi (e come) può sfruttare la nuova definizione agevolata; Rottamazione quinquies, quali debiti si possono sanare e cosa cambia; Rottamazione Quinquies, c'è soddisfazione per l'adesione: le reazioni; La rottamazione dei debiti arriva in consiglio. Rottamazione quinquies, quali debiti si possono sanare e cosa cambiaRottamazione quinquies, quali debiti si possono sanare, come funziona il pagamento fino a 54 rate e cosa succede se si salta una scadenza ... quifinanza.it Rottamazione Quinquies: tra sconti record e scadenze blindateRottamazione Quinquies 2026: tra sconti record e scadenze blindate. La guida alle novità. Come procedere: le date chiave ... quotidianodiragusa.it Rottamazione quinquies...dopo adesione...le rate in corso diminuiscono....ma ogni rata da far ricalcolare di persona in ufficio....stamani a Firenze...il contribuente ha pagato con pos 7 rate tutte insieme x evitare viaggi ...spero solo che questa procedura arc - facebook.com facebook La rottamazione quinquies è cucita su misura: l'importo del debito, stornato di sanzioni e interessi, determinerà la durata e il piano delle rate. A fare i conti sarà l'AdER entro il 30 giugno 2026 - Dichiarazioni e adempimenti / Pubblico, Agenzia delle… x.com