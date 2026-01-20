Rottamazione quinquies al via | cancella sanzioni e interessi ecco come fare

È stata avviata ufficialmente la procedura di rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali. Questa misura permette di cancellare sanzioni e interessi, offrendo ai contribuenti italiani un'opportunità di regolarizzare la propria posizione fiscale. Di seguito, vengono illustrati i passaggi necessari per usufruire di questa agevolazione, in modo chiaro e senza inutili formalismi.

Il governo ha ufficialmente dato il via alla procedura per la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali, una misura molto attesa che punta a offrire un importante salvagente a milioni di contribuenti italiani. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibili i modelli telematici per inoltrare la richiesta di adesione, stabilendo un perimetro temporale e normativo ben preciso per chi intende regolarizzare la propria posizione con l'erario. Questa nuova finestra di pace fiscale rappresenta un'opportunità significativa per chiudere i contenziosi accumulati negli ultimi vent'anni, permettendo di abbattere drasticamente i costi accessori che spesso rendono i debiti fiscali difficilmente sostenibili nel tempo.

