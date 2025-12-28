Kate Winslet | Dire a una bambina che può essere solo la ragazza grassa è violenza Oggi so che è così che si costruisce la misoginia

E di come abbia trovato la forza per smentire le critiche: «Per tutte quelle persone che hanno subito quel livello di molestie». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Winslet: «Dire a una bambina che può essere solo “la ragazza grassa” è violenza. Oggi so che è così che si costruisce la misoginia» Leggi anche: Kate Winslet: “Dicevano che non potevo fare l’attrice perché ero grassa. Guardatemi ora, non conoscete la vera bellezza” Leggi anche: Kate Winslet e il body shaming: "Mi hanno consigliato di accontentarmi delle parti da 'ragazza grassa'" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Kate Winslet: «Dire a una bambina che può essere solo “la ragazza grassa” è violenza. Oggi so che è così che si costruisce la misoginia»; Per un cinema più onesto: Kate Winslet: «Quello che dicono ai bambini è inquietante» |; Kate Winslet: “Mi dissero che avrei fatto solo ruoli da ragazza grassa”; Kate Winslet: «Dicevano che non potevo fare l'attrice perché ero grassa. Guardatemi ora, non conoscete la vera bellezza». Kate Winslet: “Mi dissero che avrei fatto solo ruoli da ragazza grassa” - Kate Winslet racconta il body shaming subito da bambina: parole dure, stereotipi a Hollywood e la sua rivincita. msn.com

“Mi dicevano: ‘Accontentati delle parti da ragazza grassa’. Ricordo vivamente quel trauma”: lo sfogo di Kate Winslet - L'attrice ha raccontato dei traumi dell'infanzia e del body shaming subito quando era poco più di una bambina ... ilfattoquotidiano.it

Spettacolo Kate Winslet: «Quello che dicono ai bambini è inquietante» - shaming e lo fa con la lucidità di chi ha attraversato il successo senza dimenticare le ferite iniziali. bluewin.ch

