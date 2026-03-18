Wesley ha commentato la sua espulsione durante la partita contro il Como, definendola inaccettabile e sottolineando di non aver commesso il fallo su Diao. La sua dichiarazione è stata rilasciata alla vigilia del match di Europa League contro il Bologna, dove ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda.

Wesley rompe il silenzio sulla controversa espulsione rimediata contro il Como, ribadendo la propria estraneità al fallo su Diao durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Bologna. Il terzino della Roma, sanzionato con il secondo giallo nel match di domenica scorsa, ha analizzato l’episodio contestando la decisione arbitrale che ha costretto i giallorossi all’inferiorità numerica in un momento topico della sfida. «Il contatto non sussiste, correvo lateralmente e ho appoggiato il braccio solo perché l’avversario mi stava cadendo addosso», ha dichiarato l’esterno brasiliano, definendo l’episodio decisivo ai fini del risultato finale e sottolineando come l’integrità del match sia stata compromessa da una valutazione errata della terna. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Wesley attacca: “Espulsione inaccettabile, su Diao nessun fallo”

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