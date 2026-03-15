Durante la partita tra Roma e Como, Wesley è stato espulso dopo un fallo considerato 'leggero' su Diao, che ha portato la squadra giallorossa a giocare in dieci. Il tecnico della Roma ha reagito con veemenza alla decisione dell'arbitro, ritenendola discutibile. La decisione ha influenzato il corso del match, lasciando la squadra in inferiorità numerica in una sfida importante per la qualificazione in Champions League.

Wesley espulso per un fallo molto 'leggero' su Diao e Roma costretta in inferiorità numerica sul campo del Como in uno scontro diretto per la Champions League: Gasperini è una furia in panchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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