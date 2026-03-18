Alla vigilia della partita tra Roma e Bologna, Wesley ha partecipato a una conferenza stampa in cui ha dichiarato di voler diventare un giocatore importante per la squadra. Ha anche commentato l’espulsione durante la gara con il Como, affermando che non si trattava di un fallo. La sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 202526 è l’evento principale annunciato dal giocatore.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Wesley alla vigilia di Roma Bologna: «Voglio diventare un giocatore importante per la Roma. Espulsione col Como? Non era assolutamente fallo»

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