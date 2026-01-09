Scontro camion-moto morto il centauro

Un incidente stradale si è verificato questa mattina in via Gallino a Pontedecimo, coinvolgendo un camion e una moto. Purtroppo, il centauro ha perso la vita a seguito dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono stati in grado di salvare il conducente. L’incidente è al momento oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Un uomo è morto in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via Gallino a Pontedecimo intorno alle 11.50 di venerdì 9 gennaio 2026.Stando alle prime informazioni il motociclista si sarebbe scontrato, per cause da accertare, con un camion, che poi lo avrebbe travolto.Sul posto, oltre a polizia.

