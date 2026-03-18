Roma scontro tra autocarro e moto in via Ardeatina | muore un 43enne

Un incidente ha coinvolto un autocarro Opel e una moto Yamaha oggi in via Ardeatina a Roma, all’incrocio con via delle Cornacchiole. Un uomo di 43 anni che si trovava sulla moto ha perso la vita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare per il motociclista. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

(Adnkronos) – Incidente tra un autocarro Opel e una moto Yamaha oggi in via Ardeatina a Roma, all’altezza dell'incrocio con via delle Cornacchiole. Il motociclista italiano di 43 anni è morto. Alla guida dell'autocarro un uomo italiano di 63 anni, accompagnato all’ospedale Sant'Eugenio per gli accertamenti di rito. Indagini in corso da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto le pattuglie del VIII Gruppo Tintoretto. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Roma: scontro tra camion e moto sull’Ardeatina, morto centauro 43enne Schianto tra moto e furgone in via Ardeatina a Roma: morto un uomo di 43 anniSul posto gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale. Tutto quello che riguarda Roma scontro tra autocarro e moto in... Temi più discussi: Tre operai morti nell'incidente sull'autostrada A1 ad Arce, incastrati nel furgone: c'è anche un ferito grave; Incidente sulla Prenestina: tamponamento tra due tram, feriti dieci passeggeri; Incidente sulla A1 tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli: tre morti, chilometri di coda; Incidente sulla Pontina, tir invade corsia opposta e si schianta contro un'auto: 2 morti nel violento scontro. Roma, morto 43enne dopo uno scontro tra autocarro e moto in via ArdeatinaIncidente tra un autocarro Opel e una moto Yamaha questa mattina in via Ardeatina a Roma, all’altezza dell'incrocio con via delle Cornacchiole. Il motociclista, italiano di 43 ... ilmessaggero.it Roma: scontro tra camion e moto sull’Ardeatina, morto centauro 43enneTragico incidente sulla via Ardeatina a Roma: un motociclista di 43 anni perde la vita in uno scontro con un camion. romadailynews.it Nelle scorse settimane Cristiano Giuntoli è stato accostato alla Roma. Nonostante l'ottimo rapporto con Gian Piero Gasperini, ad oggi non c'è nessuna trattativa. Si tratterebbe solamente di un'idea, di un gradimento. Inoltre il rapporto tra l'attuale ds Massara e l - facebook.com facebook Lascio Roma oggi dopo sei anni con @UNHCRItalia Grata per l’opportunità di servire nel mio Paese e per uno straordinario team che ha reso questo percorso così significativo. Il lavoro continuerà in ottime mani. Orgogliosa di ciò che abbiamo costruito insiem x.com