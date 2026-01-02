Stacca un dito a morsi a un 25enne a Milano | arrestato un 24enne
Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Milano dopo aver staccato a morsi il dito di un 25enne. L'episodio si è verificato in città e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda è attualmente oggetto di indagine per chiarire i dettagli e le motivazioni dell'accaduto.
Le dichiarazioni di Vittorio Feltri intervengono sul caso del giovane gambiano di 25 anni che, durante un controllo, ha staccato con un morso un dito a una poliziotta. Il tribunale ha stabilito che l’uomo fosse incapace di intendere e di volere al momento dell’agg - facebook.com facebook
