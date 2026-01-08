Finestre sull’Arte incorona la mostra fotografica su Letizia Battaglia | è tra le migliori del 2025
La mostra “Letizia Battaglia. L’opera 1970-2020”, curata da Walter Guadagnini e allestita al Museo San Domenico fino all’11 gennaio 2025, è stata riconosciuta da “Finestre sull’Arte” come una delle migliori esposizioni dell’anno. L’esposizione offre una panoramica completa del percorso fotografico della celebre artista siciliana, valorizzando il suo contributo alla documentazione sociale e culturale attraverso immagini di forte impatto.
La mostra "Letizia Battaglia. L'opera 1970-2020" a cura di Walter Guadagnini, allestita al Museo San Domenico fino all'11 gennaio, è tra le migliori esposizioni del 2025 secondo la rivista "Finestre sull'arte". La selezione delle migliori esposizioni dell'anno appena concluso in Italia è stata.
La classifica di Finestre sull’Arte delle migliori mostre del 2025, stilata col giudizio di oltre 100 esperti, svela due grandi tendenze: l’arte antica premia la solidità dei progetti più che i grandi nomi, mentre il contemporaneo è donna, con un podio tutto al femminil - facebook.com facebook
