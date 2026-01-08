Finestre sull’Arte incorona la mostra fotografica su Letizia Battaglia | è tra le migliori del 2025

Da forlitoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra “Letizia Battaglia. L’opera 1970-2020”, curata da Walter Guadagnini e allestita al Museo San Domenico fino all’11 gennaio 2025, è stata riconosciuta da “Finestre sull’Arte” come una delle migliori esposizioni dell’anno. L’esposizione offre una panoramica completa del percorso fotografico della celebre artista siciliana, valorizzando il suo contributo alla documentazione sociale e culturale attraverso immagini di forte impatto.

La mostra “Letizia Battaglia. L’opera 1970-2020” a cura di Walter Guadagnini, allestita al Museo San Domenico fino all’11 gennaio, è tra le migliori esposizioni del 2025 secondo la rivista “Finestre sull'arte”. La selezione delle migliori esposizioni dell’anno appena concluso in Italia è stata. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: La grande mostra fotografica su Letizia Battaglia supera le 30 mila presenze: la terza in Italia

Leggi anche: Festività al Museo San Domenico: aperture straordinarie e visite guidate per la mostra su Letizia Battaglia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Letizia Battaglia, fotografa CONTRO LA MAFIA I RepStories

Video Letizia Battaglia, fotografa CONTRO LA MAFIA I RepStories

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.