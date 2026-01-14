Sanità Roma al San Camillo mostra fotografica su umanità dietro le cure

Nel cuore dell’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma è allestita una mostra fotografica che, con immagini in bianco e nero, mette in luce l’aspetto umano dietro le cure mediche. Situata al piano terra, questa esposizione offre uno sguardo intimo e rispettoso sulle persone che lavorano e si confrontano quotidianamente con la sofferenza, evidenziando la dignità e l’empatia che accompagnano ogni intervento.

Situato al piano terra dell'Ospedale San Camillo Forlanini, si trova un progetto visivo di grande intensità e profondità umana, il quale, attraverso una serie di ritratti in bianco e nero, riesce a svelare l'umanità che si cela dietro camici, divise e ruoli professionali. Medici, infermieri, operatori sanitari e personale di supporto diventano i protagonisti di una narrazione che va oltre la mera funzione, restituendo a ciascuno di loro la singolarità, le emozioni e le storie che li caratterizzano. "Questa mostra rappresenta un atto di riconoscimento verso tutte le persone che ogni giorno lavorano nel nostro ospedale.

