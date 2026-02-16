Sospensione per 60 giorni della discoteca Storya club | presentato ricorso al Tar

In riferimento al provvedimento di sospensione della licenza per 60 giorni notificato in data 13 febbraio 2026 dalla Questura di Padova, la società Dragonstone S.r.l., attuale gestore della discoteca “Storya Club” di Santa Giustina in Colle, intende precisare quanto segue. Esprimiamo innanzitutto il nostro più profondo rammarico per l'episodio di violenza occorso nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio e manifestiamo la nostra vicinanza al giovane cliente coinvolto, augurandogli una pronta e completa guarigione. Tuttavia, riteniamo il provvedimento di sospensione abnorme, ingiusto e basato su un'errata attribuzione di responsabilità.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Uno scontro tra buttafuori dello Storya e un cliente ha portato alla rottura di una gamba dell’uomo.

