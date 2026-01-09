Dal 29 dicembre, la scuola Alberto Sordi in via Taggia 70, nel quartiere Primavalle-Torrevecchia, è stata occupata da circa cinquanta persone legate ai circuiti dell’emergenza abitativa. La questione, sollevata dall’esponente di Fratelli d’Italia Erbaggi, evidenzia il silenzio di Gualtieri sulla problematica, che coinvolge un edificio di proprietà di Roma Capitale. Un tema che richiede attenzione e chiarezza sulle azioni future.

Dal 29 dicembre, un edificio scolastico di proprietà di Roma Capitale, precisamente la scuola Alberto Sordi, situata in via Taggia 70, nel quadrante Primavalle-Torrevecchia, è stato occupato abusivamente da circa cinquanta individui riconducibili ai noti circuiti dell'"emergenza abitativa". Si tratta di un'occupazione illegittima, che sottrae un bene pubblico alla collettività e si consuma nel silenzio assordante del Campidoglio. Questa è l'affermazione di Stefano Erbaggi, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, e di Stefano Oddo, capogruppo Fd'I al Municipio XIV. "Non solo l'immobile è occupato da settimane, ma Roma Capitale non ha mai formalmente richiesto lo sgombero alle autorità competenti.

© Romadailynews.it - Municipio Roma XIV: Erbaggi (Fd’I), silenzio assordante di Gualtieri su occupazione scuola via Taggia

