Giovedì sera all’Olimpico si gioca Roma contro Bologna in una partita decisiva. Dopo il pareggio 1-1 dell’andata al Dall’Ara, le due squadre si affrontano in una sfida che decide il proseguimento del torneo. La Roma cerca di ottenere il risultato necessario per avanzare, mentre il Bologna punta a mantenere vivo il sogno qualificazione. L’atmosfera è carica di tensione e aspettative.

Giovedì sera non sarà una partita come le altre. Dopo il combattuto pareggio dell’andata per 1-1 al Dall’Ara, la Roma scenderà in campo per sfidare il Bologna di Italiano in un match da dentro o fuori. In palio c’è la qualificazione ai quarti di Europa League, uno snodo cruciale per l’intera stagione. Gasperini e i suoi ragazzi avranno a disposizione un arma in piu, il fattore campo. Un Olimpico ruggente e tutto esaurito è pronto a spingere e trascinare i giallorossi oltre ogni ostacolo. Si preannuncia una sfida delicatissima, fatta di nervi e di cuore. Per questo, giovedì sera l’intero stadio, guidato dalla Curva Sud, avrà un solo, fondamentale compito: trasformare il terreno di gioco in un vero e proprio inferno sportivo per gli avversari, accompagnando con un boato ogni singolo contrasto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Bologna: la bolgia dell’Olimpico

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