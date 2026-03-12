Pagelle Bologna Roma vince l’equilibrio! Pellegrini risponde a Bernardeschi e rimanda tutto alla sfida dell’Olimpico

Nella partita tra Bologna e Roma, valida per gli ottavi di finale di Europa League 20252026, sono stati evidenziati i giocatori migliori e quelli meno incisivi. Pellegrini ha segnato rispondendo a Bernardeschi, mentre il risultato ha rimandato ogni decisione alla prossima sfida all’Olimpico. La gara ha messo in mostra le prestazioni di entrambi i team nel contesto di questa fase europea.

